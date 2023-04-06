Под Орлом подняли тарифы на стирку ковров

Расценки на услуги по стирке увеличились почти на 10 процентов.

Администрация города Ливны распорядилась об установлении нового тарифа на услугу по стирке, предоставляемую МУКП «Ливенское». Расценки увеличены почти на 10 процентов. Так, услуга муниципального предприятия по стирке белья выросла в цене с 250 до 270 рублей за 1 килограмм, а услуга по стирке ковров подорожала с 110 до 120 рублей. Кстати, последний тариф в Ливнах также установлен за каждый килограмм ковров.

Предыдущие тарифы продержались ровно год. В последний раз они повышались с 1 апреля 2022 года, на этот раз расценки увеличены с 1 апреля 2023 года. Ранее местные власти увеличили тарифы на услуги муниципальной бани. Кстати, она также используется муниципальным унитарным коммунальным предприятием «Ливенское». Добавим, что действующие тарифы даже с учетом их повышения в городе считают социальными. Они не приносят муниципальному предприятию прибыли, поэтому власти города помогают субсидиями.

Так, недавно администрация Ливен утвердила правила субсидирования банных услуг, оказываемых населению города вышеуказанным муниципальным предприятием. Действие документа рассчитано на 2023-2025 годы. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных возможностей на безвозмездной и безвозвратной основе. Однако право на получение субсидии МУКП «Ливенское» имеет только в том случае, если на дату заключения соглашения о предоставлении субсидии оно оказывает банные услуги по тарифам, утвержденным администрацией города Ливны.

«Для определения и обоснования размера убытков МУКП «Ливенское» обязано вести раздельный учет доходов и экономически обоснованных затрат по банным услугам, предоставляемым населению, и иным осуществляемым видам деятельности», — подчеркнуто в новых правилах.

Для получения финансовой поддержки держатель бани должен представить в мэрию справку о количестве помывок в общих отделениях, помывке в душе и в ванне за предшествующий год, в том числе количество помывок льготной категории граждан. Основанием для отказа в предоставлении субсидии может стать установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.

ИА «Орелград»