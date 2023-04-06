Работавший в нарколаборатории под Орлом иностранец получил суровый срок

6.4.2023 | 12:23 Закон и порядок, Новости

Мужчина проведет в колонии строго режима 12 лет.

Фото УФСБ России по Орловской области

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Орловской области.

Нарколаборатория была оборудована в частном доме в Кромском районе. Иностранец вместе с подельниками был занят в воспроизводстве. За год изготовили около 355 килограммов дурмана. В момент задержания производили еще 70 килограммов запрещенного вещества.

Иностранный гражданин признан виновным в незаконном производстве и приготовлении к незаконному производству наркотических средств. Он попытался оспорить приговор, но Орловский областной суд оставил его без изменений.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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