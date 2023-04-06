В Ливнах насчитали свыше полутысячи мигрантов

Власти орловского райцентра обсудили миграционную обстановку.

Как сообщили в администрации Ливен, состоялось первое в этом году заседание консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Его провел глава города Сергей Трубицин. С докладом выступил начальник МО МВД России «Ливенский» Александр Поваляев. Он рассказал о влиянии миграционных процессов на уровень преступности и правонарушений, о борьбе с незаконной миграцией и о текущей ситуации. По его словам, на данный момент в Ливнах поставлено на миграционный учет 527 иностранных граждан, причем почти половина из них – это граждане Украины. Также на учете состоят приезжие из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Армении и других стран. Всем прибывающим разъясняется установленный порядок пребывания, регистрации и оформления статусов, отметил докладчик.

«Особое внимание уделяется прибывшим с территории Украины, ЛНР и ДНР самостоятельно и в экстренном массовом порядке, проживающим в пункте временного размещения — это около 150 человек, — подчеркнул Александр Поваляев. — Большая работа проводится с землячествами, самые крупные в Ливнах – армянское, азербайджанское, грузинское, дагестанское, чеченское».

Он также рассказал, что на территории города в 2023 году не зарегистрировано конфликтов на межнациональной или межконфессиональной почве, в том числе лиц нетитульных национальностей с местным населением или между собой.

«По итогам заседания сформулирован ряд поручений в целях поддержания стабильной ситуации на территории города, — резюмируют в мэрии. — Обозначая цели и задачи деятельности Совета в 2023 году, Сергей Трубицин отметил, что в последние годы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории нашего города стабильно. Но ситуация в мире и вокруг России неспокойная, количество переселенцев, вероятно, продолжит увеличиваться, а с внешними мигрантами могут придти и такие нежелательные явления, как нелегальная миграция, радикальные взгляды, экстремистские идеи и так далее. Среди задач органов власти — мониторинг миграционной ситуации и содействие адаптации мигрантов, усиление требований к знанию русского языка, истории и законодательства Российской Федерации, более тесное взаимодействие по данному вопросу с правоохранительными службами».

Согласно официальным данным, в Орловской области за первые два месяца 2023 года сотрудниками подразделений по вопросам миграции УМВД в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности было выявлено 446 фактов нарушений миграционного законодательства, в том числе 267 — связанные с пребыванием и проживанием в РФ иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности. По материалам сотрудников ОВД возбуждено шесть уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

«В рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ во взаимодействии с департаментом образования Орловской области проведено 43 профилактических мероприятия в учебных заведениях, на которых проведены лекции по формированию у подростков стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — следует также из данных регионального УМВД.

ИА «Орелград»