В Орле обсудили изъятие земли под Западный обход

6.4.2023 | 9:05 ЖКХ, Новости

Трасса пройдет в том числе по участкам сельхозтоваропроизводителей.

Совещание 5 апреля провел первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский. В нем приняли участие чиновники, представители ФКУ «УПРДОР Москва – Харьков», ООО «Золотой Орел», ООО «ПОЗД Свеженка», ООО «АПК Юность».

В настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации. Работы выполняет ООО «Центр-Дорсервис». Выявляются собственники земли, по которой пройдет дорога. Оценивается стоимость участков. Обсуждают проектные решений по искусственным сооружениям, сообщает пресс-служба правительства региона.

ПСД должна быть готова к 31 октября 2023 года. Непосредственно строительство запланировано на 2025 — 2028 годы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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