В Орле ревизоры за год вскрыли нарушения на 21 миллион рублей

Обнародован отчет о результатах внутреннего муниципального финансового контроля.

Администрация города Орла обнародовала отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Данные приведены по состоянию на 1 января 2023 года. Поясним, что в рамках внутреннего контроля финансовые проверки проводят специалисты контрольно-ревизионного отдела в соответствии с постановлениями администрации города Орла. В прошлом году было проведено 10 проверок – по пять плановых и внеплановых.

Восемь проверок были выездными, то есть ревизоры отправлялись в конкретные учреждения и организации. Общий объем проверенных средств составил 1,793 миллиарда рублей. В целом было выявлено нарушений на общую сумму 21,7 миллиона рублей. Отметим, что 1,568 миллиарда рублей составил объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок. То есть речь идет об исполнении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Объем выявленных нарушений в сфере закупок составил 14,628 миллиона рублей.

В качестве примера можно привести результаты внеплановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг города Орла. Она прошла в конце 2022 года. Ревизоры отметили тогда, что по итогам работы за 2020 год прибыль предприятия составила 407 тысячи рублей, за 2021 год – всего 9 тысяч рублей, а за 9 месяцев 2022 года сложился убыток в размере 3,786 миллиона рублей.

По мнению ревизоров, убыток стал следствием ряда факторов, в том числе роста цен на материальные ресурсы, увеличения управленческих расходов и расходов на содержание транспортного хозяйства, а также несвоевременного отражения в регистрах бухгалтерского учета расходов прошлых периодов. Анализ также показал, что на предприятии не выполняется одно из условий ликвидности — наличие возможности погашать кредиторскую задолженность в кратчайшие сроки, что свидетельствует о низкой платежеспособности.

«Имеющийся платежный недостаток по итогам 9 месяцев 2022 года свидетельствует о низкой эффективности деятельности предприятия», — отметили ревизоры в своем отчете о проверке.

ИА «Орелград»