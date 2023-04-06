В Орле устроят баталии с воланчиком

6.4.2023 | 9:31 Новости, Спорт

Соревнования по бадминтону приурочат ко Дню космонавтики.

В предстоящие выходные в Орле состоится турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтики. Любители ракетки и воланчика встретятся 8 и 9 апреля в легкоатлетическом манеже на улице Матросова, 5, сообщила пресс-служба губернатора.

В соревнованиях примут участие спортсмены и любители разных уровней подготовки. Победители определятся в разрядах: мужской одиночный, женский одиночный, мужской парный, женский парный, смешанный парный.

Заявки на участие в турнире принимают до 7 апреля.

Подробности — на сайте федерации бадминтона Орловской области.

ИА «Орелград»

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