В Орле устроят баталии с воланчиком

Соревнования по бадминтону приурочат ко Дню космонавтики.

В предстоящие выходные в Орле состоится турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтики. Любители ракетки и воланчика встретятся 8 и 9 апреля в легкоатлетическом манеже на улице Матросова, 5, сообщила пресс-служба губернатора.

В соревнованиях примут участие спортсмены и любители разных уровней подготовки. Победители определятся в разрядах: мужской одиночный, женский одиночный, мужской парный, женский парный, смешанный парный.

Заявки на участие в турнире принимают до 7 апреля.

Подробности — на сайте федерации бадминтона Орловской области.

ИА «Орелград»