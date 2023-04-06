В Орловской области создана комиссия по поддержке участников СВО

6.4.2023 | 10:33 Новости, СВО

И членов их семей.

 

Соответствующий указ 5 апреля подписал глава региона Андрей Клычков. Документ принят на основании указа Президента «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Новую межведомственную комиссию возглавит руководитель администрации губернатора Вадим Соколов, сообщает портал правительства региона. В числе членов образования руководители профильных департаментов, росгвардейцы, военные, сотрудники бюро медико-социальной экспертизы, общественники и сами участники специальной военной операции.

ИА «Орелград»

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