Завод профессионального оборудования создал 163 новых рабочих места

Компания является одним из якорных резидентов ТОР, отмечает Инвестиционный портал Орловской области.

ООО «ЗПО» выпускает оконную и дверную фурнитуру для систем из ПВХ. Под брендом FUTURUSS производятся комплектующие из стального армирования. Мощность достигает 10 млн комплектов в год, что способно покрыть спрос отечественного рынка. В минувшем году инвестировано в развитие 36 млн рублей, создано 163 новых рабочих места. На 2023 в планах трудоустроить еще 45 человек. Предполагаемый объем инвестиций — 20 млн рублей.

ИА «Орелград»