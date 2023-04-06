Завод профессионального оборудования создал 163 новых рабочих места

6.4.2023 | 10:47 Новости, Экономика

Компания является одним из якорных резидентов ТОР, отмечает Инвестиционный портал Орловской области.

ООО «ЗПО» выпускает оконную и дверную фурнитуру для систем из ПВХ. Под брендом FUTURUSS производятся комплектующие из стального армирования. Мощность достигает 10 млн комплектов в год, что способно покрыть спрос отечественного рынка. В минувшем году инвестировано в развитие 36 млн рублей, создано 163 новых рабочих места. На 2023 в планах трудоустроить еще 45 человек. Предполагаемый объем инвестиций — 20 млн рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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