Губернатор проинспектировал Красный мост

7.4.2023 | 8:44 ЖКХ, Новости

Глава региона заверил, что скоро вернемся к удобному и быстрому маршруту из Заводского в Железнодорожный район.

Фото Андрея Клычкова

В Орле продолжается реконструкция Красного моста. 6 апреля объект посетил губернатор Андрей Клычков. Итоги выезда прокомментировал в соцсетях. Глава региона заверил жителей, что работы идут в полном соответствии с графиком. А также пообещал, что уже скоро мы вернемся к удобному и быстрому маршруту из Заводского в Железнодорожный район, забыв про объезды.

На данный момент завершен монтаж коммуникационного моста, готова теплотрасса, завершен вынос и переключение инженерных сетей, укреплена центральная опора, демонтирован центральный металлический пролет и т. д. Выполняется монтаж ливневой канализации, инъекцирование арочных сводов.

Андрей Клычков подчеркнул, что особое внимание уделяется сохранению исторического облика объекта. Плюс он отметил, что на мосту установят тротуарные ограждения для защиты пешеходов от грязи, вылетающей из-под колес машин во время осадков.

За реконструкцией могут наблюдать все желающие в режиме онлайн.

ИА «Орелград»

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