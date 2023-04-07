На Орловщине вспоминают Жириновского

По всей стране проходят мероприятия памяти основателя ЛДПР.

4 апреля 2023 года в Государственной Думе РФ состоялась презентация фотовыставки, посвященной Владимиру Вольфовичу «Жириновский навсегда!».

6 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве торжественно открыли памятник основателю ЛДПР. Церемонию возглавят лидер партии и депутаты Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий.

13-14 апреля 2023 года в Центральном аппарате ЛДПР пройдет XIII международная научно-практическая конференция «Россия и мир: развитие цивилизаций. Научное наследие и взгляды В.В. Жириновского на формирующийся миропорядок».

Сегодня политические прогнозы Владимира Жириновского стали называть пророчествами. Жители России наблюдают как многое, о чем говорил основатель ЛДПР, сейчас сбывается. Это результат незаурядных энциклопедических знаний и умения детально анализировать события. Владимир Вольфович был успешен не только в политике. Он занимался наукой и является автором популярных книг и учебников. Стал доктором философских наук и профессором кафедры международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии имени М.В. Ломоносова. Основал собственный Университет мировых цивилизаций.

За минувший год в России стали появляться улицы имени Владимира Жириновского. Россияне помнят его и восхищаются политическим талантом. О человеке можно судить по делам, которые он успел сделать. Владимир Жириновский спешил жить, не терял ни одной минуты.

«Все задачи, поставленные нашим бессменным лидером Владимиром Жириновским, останутся главными в партийной повестке», – подчеркнул председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Владислав Числов, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов:

«Каждому жителю не только Орловской области, но всей нашей страны Владимир Вольфович запомнился как прямолинейный и бескомпромиссный, честный и принципиальный политик, настоящий патриот России, борец за справедливость и права граждан нашей Родины.

Мне удалось познакомиться с основателем нашей партии и лично убедиться в том, что его близость к народу была его главным оружием. Когда он посещал наш город в день 450-летия Орла, Владимир Вольфович отмечал, что Орловщина – благодатный край. Думаю, что и сегодня он бы не поменял своего мнения.

Он любил свою страну и неустанно делал всё для её процветания. Все мы обязательно продолжим идти по тому курсу, который задал нам наш учитель, соратник и лидер. Жириновский – навсегда!».

ИА «Орелград»