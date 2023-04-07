Орловцы посоревнуются в огневой подготовке, эвакуации и не только

В регионе состоится военно-медицинская игра.

На 22 апреля запланирована военно-медицинская игра, посвященная памяти орловского врача-инфекциониста Владимира Ивановича Турбина. В этом году она состоится уже в третий раз.

Действие развернется на территории базы отдыха «Лесная поляна» в деревне Становое. Участники — студенты, школьники, воспитанники военно-спортивных и военно-патриотических организаций. Соревноваться будут команды, в каждой по пять человек в возрасте от 16 до 23 лет.

Ребятам предстоит продемонстрировать огневую подготовку, провести реанимационные действия, эвакуировать «условно раненого» из зоны обстрела и также эвакуироваться самим, пройти мышеловку и другие испытания.

Заявки на участие принимаются до 18 апреля по электронной почте: patriot-57.orel@mail.ru с пометкой «Военно-медицинская игра», сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»