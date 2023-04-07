Орловец отправится в колонию за лжеминирование 44 школ и техникума

Орловский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиненному в ложном сообщении об акте терроризма.

Как установил суд, в октябре прошлого года 23-летний фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения, когда из хулиганских побуждений дважды позвонил в службу 112 и сообщил о минировании всех школ Орла и Орловского реставрационно-строительного техникума. При этом мужчина даже называл точную дату и время, когда должен «прогреметь взрыв».

После получения сигнала оперативные службы проверили 44 школы и техникум на наличие взрывного устройства. Сообщение оказалось ложным.

На суде орловец полностью признал вину в содеянном. За ложное сообщение об угрозе теракта его приговорили к 3 годам лишения свободы. Срок он проведет в колонии-поселении. Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано, уточнили в Орловском районном суде.

ИА «Орелград»