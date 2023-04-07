Путь к профессии через дебаты. Студенты ОГУ сошлись в интеллектуальной схватке

В Орловском государственном университете студенты воспользовались возможностью посостязаться в формате дебатов.

Они защищали свои идеи по четырем темам. Поддерживали будущих специалистов кураторы-профессионалы. Одну из групп возглавил эксперт от ООО «ОДСК-Инжиниринг». Главный специалист информационного моделирования Артем Макаров стал наставником группы будущих архитекторов. Он поделился знаниями и опытом в направлении применения нейросетей в проектировании и экспертизе проектов.

Всего в рамках профориентационного события «Путь к реализации – студенческие дебаты» студенты работали по четырем предложенным темам.

«Мы нацелены не только на развитие сотрудников компании внутри, но и активно привлекаем нынешних студентов – будущих специалистов, — рассказала Екатерина Тетерева, главный специалист отдела подбора и адаптации персонала ГК ОДСК. — Знакомим их с возможностями группы компаний. Ведь наш холдинг не ограничивается только рабочими специальностями.

А для некоторых молодых специалистов подобные встречи становятся стартом карьеры. Так, в прошлом году на работу и практику в группу компаний «ОДСК» было принято 36 студентов».

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