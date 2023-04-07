Суд обязал чиновников проверить дом на предмет аварийности

Для этого к ситуации пришлось подключиться прокуратуре.

В центре прокурорского внимания оказался многоквартирный дом №3 на улице ул. Мира в деревне Васильевка Залегощенского района. Его состояние, как отметили в надзорном ведомстве, оставляет желать лучшего.

В доме практически нет оконных и дверных проемов, есть повреждения вертикальных перекрытий и межкомнатных перегородок. Водоснабжение, водоотведение и отопление отсутствуют. Люди тоже — сейчас здесь никто не живет.

Несмотря на явные признаки аварийности, здание включено в программу капитального ремонта. Но последний, если и состоится, вряд ли спасет положение. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию района обследовать дом на предмет его аварийности. Суд заявленные требования поддержал.

ИА «Орелград»