Суд обязал чиновников проверить дом на предмет аварийности

7.4.2023 | 8:36 ЖКХ, Новости

Для этого к ситуации пришлось подключиться прокуратуре.

В центре прокурорского внимания оказался многоквартирный дом №3 на улице ул. Мира в деревне Васильевка Залегощенского района. Его состояние, как отметили в надзорном ведомстве, оставляет желать лучшего.

В доме практически нет оконных и дверных проемов, есть повреждения вертикальных перекрытий и межкомнатных перегородок. Водоснабжение, водоотведение и отопление отсутствуют. Люди тоже — сейчас здесь никто не живет.

Несмотря на явные признаки аварийности, здание включено в программу капитального ремонта. Но последний, если и состоится, вряд ли спасет положение. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию района обследовать дом на предмет его аварийности. Суд заявленные требования поддержал.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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