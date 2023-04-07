В Орле на территории аэропорта ликвидировали пожар на площади 10 гектаров

7.4.2023 | 9:00 Важное, Новости, Происшествия

Порывистый ветер раздувал пламя по сухой траве.

Фото группы «Негласно в Орле»

По оперативным данным, вечером 6 апреля поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории бывшего аэропорта Орла. Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили сразу три очага пожара. Пожарные расчеты несколько часов боролись с огнем. Площадь возгорания составила 10 гектаров.

«Ситуация осложнялась сильными порывами ветра и тем, что из-за сложности подъезда к месту горения, пожарным приходилось пешком добираться до огня и тушить его подручными средствами и ранцевыми огнетушителями, что занимает много времени и сил», — уточнили в региональном МЧС.

В ведомстве отмечают, что подобные возгорания регулярно происходят на территории бывшего аэропорта «Южный». Чаще всего причиной пожаров становится неосторожность с огнем или даже намеренный поджог.

ИА «Орелград»

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