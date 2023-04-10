Ливенцам пообещали дома и землю

Участки получат многодетные семьи на льготной основе.

В текущем году в Ливнах свои жилищные условия смогут улучшить немало горожан. Такой вывод можно сделать, изучив отчет главы города Ливны Сергея Трубицина, с которым он выступил на последнем заседании горсовета. Градоначальник сообщил, например, что в 2022 году были сформированы и поставлены на кадастровый учет 164 новых земельных участка. По его словам, это позволит в текущем году обеспечить ими все многодетные семьи города, которые стоят в очереди. Напомним, многодетные семьи получают землю на льготной основе.

«В 2023 году на участке индивидуальной жилой застройки в районе улицы Южная планируется строительство сети газораспределения протяженностью 4044 метров, — сообщил также Сергей Трубицин. — Стоимость работ в соответствии с проектно-сметной документацией составляет более 10,5 миллиона рублей. Подготовлена документация для проведения аукционных процедур по выбору подрядной организации. Строительство будет осуществляться за счет средств регионального и местного бюджетов».

В 2022 году в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» были построены сети водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе улицы Южной протяженностью 3,4 километра. Это позволит обеспечить централизованным холодным водоснабжением владельцев более 100 земельных участков, выделенных под строительство жилых домов. Стоимость строительства сетей водоснабжения составила 2,9 миллиона рублей, 95 процентов средств было выделено из регионального бюджета, оставшееся – из местной казны.

Кроме того, в настоящее время ведется строительство многоквартирных жилых домов на улицах Максима Горького, 39 и Денисова, 23. Уже введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом №94 по улице Дзержинского (корпус 1). Ведутся подготовительные работы на площадках под строительство многоквартирных жилых домов по улицам Карла Маркса, 108 и Одноличка,1а. В целом, по словам градоначальника, в 2022 году в Ливнах было введено в эксплуатацию более двух тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах. По индивидуальным домам введено 1800 квадратных метров жилья. Общая итоговая цифра ввода жилья за 2022 год превысила 3,8 тысячи «квадратов» при плановом показателе 3,5 тысячи.

ИА «Орелград»