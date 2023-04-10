Орловчанку осудили за неуважение к суду

Женщина грубо оскорбила участника судебного процесса.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которая проявила неуважение к суду и оскорбила другого участника судебного заседания. Как рассказали в пресс-службе суда, дело было заведено на жительницу одной из местных деревень. Оскорбила она сотрудников ОМВД России по Свердловскому району. Произошло это в ходе заседания районного суда в июле 2022 года. В тот день в суде слушалось уголовное дело о грабеже.

В качестве участников в нем выступали двое сотрудников полиции, они были свидетелями. Женщина вместе с двумя подельниками являлась фигуранткой дела о грабеже. В суде она публично оскорбила свидетелей-полицейских «в противоречащей нравственным нормам форме, содержащей негативную оценку личности». Как уточнили в пресс-службе суда, высказанные ею фразы «включали бранную лексику и носили негативный характер». При этом женщина не реагировала на неоднократные замечания председательствующего по делу судьи, тем самым мешала отправлению правосудия. Негативную оценку личности сотрудники полиции восприняли как оскорбление, унижающее их честь и достоинство.

«В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме, — следует из судебной информации. — Суду показала, что произнесла в ходе судебного заседания в адрес свидетелей вмененные слова и словосочетания, поскольку не была согласна с тем, что они говорят. Она понимала и осознавала, что находится в судебном процессе, однако не смогла сдержаться».

При назначении наказания суд принял во внимание показания не только самой подсудимой, но и потерпевших, допрошенных свидетелей, заключения экспертов, а также обстановку в которой произошел описанный выше инцидент. В результате действия женщины были квалифицированы по части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства). По данному обвинению орловчанка получила 280 часов обязательных работ. Но это оказалось не все, ведь затем ее осудили и за грабеж.

В результате по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний она окончательно получила три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 10 000 рублей. Также суд частично удовлетворил гражданский иск одного из обруганных полицейских, в пользу которого с подсудимой суд обязал взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»