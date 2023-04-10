В Орловской области назвали имена лучших школьников

Региональный конкурс «Ученик года» проходил на базе образовательного центра «Созвездие Орла» с 6 по 8 апреля.

Участниками конкурса стали 19 школьников из разных муниципалитетов Орловской области. Дети проходили заочный этап и очные испытания. Учащиеся продемонстрировали свои знания и навыки в форматах презентаций, дискуссий и викторин. Для участников также подготовили интерактивную программу «Партизанская тропа». Ее посвятили 80-летию парада партизан, который состоялся 19 сентября 1943 года.

По итогам состязаний школьников учеником года стал учащийся гимназии №34 Орла Всеволод Смирнов. Второе место заняла ученица Залегощенской средней общеобразовательной школы № 1 Юлия Лосева. Тройку лидеров замкнул Антон Первых, десятиклассник из образовательного центра «Созвездие Орла».

Добавим, что региональный конкурс «Ученик года» проводится в Орловской области на протяжении 11 лет. Его инициатор – региональный Департамент образования.

ИА «Орелград»