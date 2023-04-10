В Орловском округе на месте будущего храма установили крест

Храм имени Иерусалимской иконы Божией матери возведут в микрорайоне Болховский.

Храм планируют построить на средства прихожан и благодетелей. В минувшие выходные на въезде в микрорайон Болховский установили крест. Он знаменует начало закладки храма. Решение о его возведении приняли в честь уроженца Орла архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Сам храм будет посвящен Иерусалимской иконе Божией матери. В этом году исполняется 1975 лет с момента ее написания. Именно эта икона была самой почитаемой у архимандрита.

Отметим, что за поддержку инициативы представители епархии поблагодарили первого заместителя главы администрации Орловского округа по развитию территорий и земельно-имущественным отношениям Александра Черных. Ему вручили Архирейскую грамоту в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви.

ИА «Орелград»