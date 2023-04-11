Группа компаний ОДСК представит свой проект на конкурсе «Тим Лидеры»

11.4.2023 | 9:58 Новости компаний, Рекомендуем

Проект жилого комплекса в Орле заявлен на всероссийский конкурс информационного моделирования. 

Речь идет о проекте комплекса из четырех многоквартирных домов по улице Зареченской и третьем этапе строительства многоквартирного дома. Участники конкурса уверены, что площадка «ТИМ ЛИДЕРЫ 2022/23» окажется не только ареной состязания профмастерства, но и отличной платформой для обмена опытом и идеями между ведущими представителями строительной отрасли.

– Данный конкурс станет новым профессиональным вызовом для нашей организации. Участвуя в нем, мы можем оценить уровень проработки информационных моделей наших объектов, показать свои результаты и принципы, которыми мы руководствовались при создании модели, – поделился главный специалист информационного моделирования «ОДСК-Инжиниринг» Артем Макаров.

В настоящее время конкурс находится на этапе приема заявок, который продлится до 30 апреля. Уже поступили более 100 заявок.

— Ежегодное соревнование является одним из инструментов, позволяющих выявить кадровый потенциал отрасли. Ежегодно растет качество предоставляемых проектов, увеличивается количество компаний, участвующих в конкурсе и заявляющих о своих разработках и решениях, – отмечают в Минстрое России.

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