Кошка, собака, мышь. В Орле за сутки МЧС трижды выезжало на спасение животных

11.4.2023 | 9:24 Новости, Происшествия

Накануне, 10 апреля, в свободное от основных вызовов время активно помогали братьям меньшим.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Расчеты получили и отработали три заявки о попавших в беду животных, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Около трех часов дня пожарные выезжали на переулок Бетонный. Там на дереве застряла кошка. Напуганное животное успешно сняли с ветки и отпустили.

На улице Северной собака провалилась в люк. Сообщение о попавшем в беду животном поступило в 17.34. Спасатели достали пса.

Поздно вечером этого же дня жильцов квартиры по улице 2-я Курская напугала летучая мышь. Она залетела в комнату. Огнеборцы прибыли по вызову и изловили мышь. Зверушку отпустили на улицу.

ИА «Орелград»

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