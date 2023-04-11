Минимум до понедельника. Отопительный сезон в Орловской области еще не завершен

Глава региона ответил на один из актуальных вопросов орловцев.

По словам Андрея Клычкова, синоптики предсказывают в ближайшие выходные довольно прохладную погоду. В связи с этим отопительный сезон продлится еще минимум неделю.

«До понедельника договорились никаких решений не принимать. Думаю, пока еще рано отключать отопление», — заявил губернатор во время прямого эфира в соцсетях 10 апреля.

Таким образом точный срок завершения отопительного сезона в Орловской области пока не утвержден. О дате сообщат дополнительно.

Напомним, в минувшем году отопительный сезон был завершен только 4 мая.

ИА «Орелград»