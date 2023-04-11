Названы причины конфликтов в орловских семьях

Отношение к семейным и духовным ценностям становится все более легкомысленным.

Как уже рассказывал «Орелград», уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский представил губернатору отчет о своей работе в 2022 году. Один из разделов посвящен реализации права жить и воспитываться в семье. Это одно из важнейших прав ребенка, предусмотренное статьей 54 Семейного кодекса РФ. Именно родители, прежде всего, помогают ребенку стать полноценным членом общества, воспитывают в нем нравственные принципы, передают жизненный опыт, оказывают воздействие на формирование его характера, влияют на уровень его образования и на все его последующее развитие.

Однако с этим в регионе не все гладко. Так, в 2022 году в адрес уполномоченного поступило 196 обращений по вопросам правоотношений, касающихся семейных конфликтов и споров по воспитанию детей. Анализируя такие обращения, омбудсмен делает вывод о повышенном общем уровне конфликтности современного общества. Разнообразные конфликтные ситуации, по его мнению, являются неизбежным порождением сложного и противоречивого процесса социального взаимодействия, что ставит как общество в целом, так и каждую конкретную семью перед необходимостью их решения.

«Следует отметить, что на сегодняшний день наблюдается легкомысленное и упрощенное отношение молодых людей к браку и семье, — пишет детский омбудсмен. — Зачастую молодежь, вступая в брак, не задумывается серьезно над принятым решением, из-за отсутствия четких представлений о семье и браке. Это объясняется тем, что утрачена значимость как семьи, так и ценности и традиции, связанные с ней. Наблюдается множество семейных проблем, в том числе разводов».

Также он затронул вечную тему межпоколенных взаимодействий, которые являются одним из существенных факторов развития и функционирования общества. Особенно усилилась роль межпоколенных взаимодействий в связи с изменением демографической ситуации в России и с изменением иерархии ценностей молодого поколения. При этом правозащитник подчеркивает, что многие родители сегодня ответственно относятся к своей роли, они уверены в том, что все происходящее с ребенком сейчас и то, что произойдет в будущем, — это результат их действий.

«Они тратят много сил на выбор правильного стиля воспитания, правильного подхода к ребенку, — считает детский омбудсмен. — Они уверены, что от их выбора зависит будущее благополучие их детей. Отчасти такое трепетное отношение к выбору методов воспитания связано с уважением к научному знанию и авторитету экспертов».

Уполномоченный также отмечает, что в Орловской области с 2017 года осуществляется поддержка осознанного родительства, развивается сеть учреждений (государственных и СО НКО) по повышению родительской компетенции. Кстати, в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи детский омбудсмен предложил принять региональный нормативный правовой акт, законодательно закрепляющий поощрение семей, проживших в зарегистрированном браке более 50 лет.

ИА «Орелград»