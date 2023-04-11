Названы системные проблемы орловской промышленности

Нарушение логистических цепочек влияет на индекс промышленного производства.

Основными системными проблемами, влияющими на снижение индекса промышленного производства в Орловской области в частности и в России в целом, являются нарушение налаженных логистических цепочек поставок комплектующих и сырья от зарубежных поставщиков, а также снижение объемов экспортных поставок вследствие введенных рядом недружественных государств в отношении нашей страны экономических санкций. Об этом в своем отчетном докладе сообщил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин.

В числе системных проблем он также указал изменение структуры внутреннего спроса на производимую продукцию под влиянием внешнеэкономических факторов. При этом правозащитник отмечает, что, несмотря на введенные недружественными государствами экономические санкции, на территории Орловской области не свернуло свою деятельность практически ни одно промышленное предприятие с участием иностранного капитала.

«В данной связи можно упомянуть только ОАО «Межгосметиз-Мценск», собственником которого является американская компания «Линкольн-Электрик», — сообщает бизнес-омбудсмен. — С апреля 2022 года и по настоящее время ОАО «Межгосметиз-Мценск» находится в режиме простоя по решению собственника. При этом трудовой коллектив предприятия (132 человека) сохранен, и ему выплачивается среднемесячная заработная плата».

Предприятиям региона оказывается оперативная помощь в решении первоочередных задач по поиску новых каналов для приобретения сырья и материалов, транспортировке, продвижению и сбыту продукции, считает уполномоченный. По его данным, для решения логистических проблем, вопросов в сфере импортозамещения и поставок импортных аналогов, транспортировки продукции налажено взаимодействие с Минпромторгом и Минтрансом России. Предприятия проинформированы о возможности получения консультационной поддержки по возникающим проблемам с транспортировкой продукции по «горячей линии» Минтранса.

«При наличии проблем долгосрочного характера с транспортировкой сырья и комплектующих, в регионе ведется прямая работа с Оперативным ситуационным центром по обеспечению транспортной логистики при Минтрансе России по решению имеющихся проблем, — отмечает бизнес-омбудсмен. — С целью обеспечения доступа предприятий с участием иностранного капитала к мероприятиям поддержки по линии Минпромторга России, ведущие предприятия данной сферы, такие как «Фригогласс Евразия» и «Керама Марацци» включены в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России».

Одновременно на областном уровне для постоянного мониторинга и оказания оперативного содействия в решении возможных проблем сформирован перечень системообразующих промышленных предприятий регионального значения. Для содействия в поиске новых поставщиков комплектующих, развития производственной кооперации и импортозамещения был создан специализированный сервис «Платформа для производителей Орловской области». В течение 2022 года на данную платформу поступило более 70 запросов предприятий по поиску поставщиков и предложению своих производственных услуг, большая часть которых на текущий момент успешно реализованы или находятся в стадии практической реализации.

ИА «Орелград»