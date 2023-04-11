Орловская область вошла в топ-5 регионов для путешествий молодёжи

11.4.2023 | 16:59 Новости, Общество

Теперь наш субъект включат в федеральную программу по развитию туризма.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Финалистов конкурса «Маршрут построен», призванного определить регионы России с наибольшим потенциалом для молодёжного туризма, определяли как силами жюри, так и на открытом голосовании.

Испытания длились несколько этапов. В итоговом списке Орловская область заняла четвёртое место, пропустив вперёд только Волгоградскую область, Красноярский край и Нижегородскую область.

Орловская команда была сформирована на базе Департамента культуры области, также в неё вошли сотрудники и студенты ОГУ имени Тургенева. Теперь маршрут, разработанный их совместными усилиями, включат в федеральную программу по развитию туризма «Больше, чем путешествие». Её, в частности, поддерживают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Министерство науки и высшего образования РФ.

ИА «Орелград»

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