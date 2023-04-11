Под Орлом утвердили правила для «иностранных» чиновников

Муниципальных служащих обязали сообщать о втором гражданстве.

Администрация города Болхова утвердила порядок сообщения собственными муниципальными служащими о прекращении гражданства Российской Федерации, а также о приобретении гражданства или подданства иностранного государства. Постановление принято на основании Федерального закона «О муниципальной службе в РФ». В ближайшее время с ним должны быть ознакомлены все муниципальные служащие местной мэрии. Новые правила устанавливают процедуру, в рамках которой чиновники должны сообщать своему руководству о важных изменениях в их личном правовом статусе.

Так, они должны сообщать о прекращении не только гражданства РФ, но и гражданства иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранец имеет право находиться на муниципальной службе. Сообщать также потребуется о приобретении гражданства или подданства другого государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Муниципальный служащий обязан сообщать о таких фактах своему работодателю в тот же день, когда ему самому стало известно о смене своего гражданства, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения или приобретения гражданства. Исключение по срокам сделано только на уважительные причины, на случай, например, когда чиновник находится на больничном, в отпуске или командировке. Сообщение подлежит обязательной регистрации. Кстати, для хранения таких сообщений в мэрии заведут специальный журнал.

В ходе предварительного рассмотрения сообщения кадровик имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, сменившим гражданство, получать от него письменные пояснения. Затем подготавливается мотивированное заключение, в котором должен содержаться вывод о наличии либо отсутствии нарушений требований ФЗ «О муниципальной службе». Руководитель администрации имеет право освободить «иностранного» чиновника от замещаемой должности и уволить его.

ИА «Орелград»