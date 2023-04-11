Ремонт Колхозного моста «завис» из-за финансов

Мэр Орла высказался на важную тему.

Юрий Парахин, отвечая на вопрос одной из пользовательниц в социальных сетях, прокомментировал тему ремонта Колхозного моста. К сожалению, никаких обнадёживающих новостей мэр Орла не сообщил.

«Проект готов, но это значительные средства, которых сейчас пока нет, многое сейчас нуждается в финансировании», — заявил градоначальник.

Напомним, что этот мост через реку Орлик, который связывает улицы Колхозную и Генерала Родина, закрыли для транспорта ещё 15 мая 2021 года. Затем объект обследовали и признали аварийным. Была разработана проектно-сметная документация на ремонт Колхозного моста.

Однако затем «что-то пошло не так». Как стало известно в конце минувшего года, Минтранс РФ отправил ПСД на доработку.

По последней информации, ремонт Колхозного моста оценивается в 367 миллионов рублей. Отремонтированный объект планируется открыть только в 2026 году.

ИА «Орелград»