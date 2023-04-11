Треть школьников в Ливнах учатся во вторую смену

Власти города озвучили итоги реализации программы развития образования.

В Ливнах в шести из девяти школ города обучение ведется в две смены. Из 5602 обучающихся 1819 человек учатся во вторую смену. Такие данные приведены в отчете о реализации муниципальной программы «Образование в городе Ливны», который обнародовала местная администрация. Целью данной программы является создание единого образовательно-воспитательного пространства для обеспечения общедоступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Она включает в себя четыре подпрограммы. В 2022 году на ее реализацию было выделено 773,066 миллиона рублей, или 99,8 процента запланированного объема. Значительная часть бюджетных средств (71 процент) была израсходована на финансирование оплаты труда работников системы образования. Власти отмечают, что в целом все мероприятия программы в 2022 году были реализованы практически в полном объеме, но при этом из 28-ми целевых показателей плановые значения по трем показателям достигнуты не были.

Одним из них является показатель «Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую (третью) смену». Эта доля должна постепенно снижаться и сойти на нет. Однако статистика показывает, что практически треть ливенских учеников ходят на занятия во вторую смену. Что касается двух других недостигнутых показателей, то речь здесь идет о «Доле детей, включенных в систему дошкольного образования» и «Охвате детей отдыхом в загородных лагерях». Власти представили свое видение причин снижения показателей.

В первом случае в отчете, например, говорится, что 501 ребенок, стоящий в очереди на зачисление в детский сад, имеет желаемую дату поступления– 1 сентября 2023 года, при этом свободные места в детских учреждениях имеются уже сейчас. Во втором случае власти пишут, что в период летней оздоровительной кампании 2022 года снизилось количество детей, отдохнувших в загородных лагерях. Причиной они называют то, что многие загородные лагеря приняли на проживание беженцев из ЛНР и ДНР, в связи с чем сократилось количество предложенных путевок. Кроме того, многие местные родители воспользовались возможностью приобретения на портале Госуслуг путевок за счет областного бюджета.

ИА «Орелград»