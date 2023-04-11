Утверждена ПСД на благоустройство «Болховкина луга» в Болхове

Главе города рекомендовано оперативно начать конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, сообщает портал Орловской области.

В 2022 году этот проект стал одним из победителей шестого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Речь идет о благоустройстве бывшего стадиона Болховского педучилища. Размер федерального гранта на преображение общественного пространства составляет 70 миллионов рублей. На первом этапе планируется убрать поросль по периметру объекта, провести работы по осушению местности, выполнить подсыпку грунта.

В целом предусмотрено создание семи зон отдыха, установка детских игровых комплексов, спортивных тренажеров, создание пешеходных дорожек и тротуаров. Появятся деревянная площадка-пирс на берегу Нугрь, зоны скейтборда, барбекю, велодорожка, велопарковка.

ИА «Орелград»