В Ливнах подросток спас себя из пожара

Однако несовершеннолетнего всё равно пришлось госпитализировать.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, информация о ЧП поступила в ведомство примерно в 14:30. Пожар произошёл на улице Стрелецкой в жилом доме на три квартиры. К моменту прибытия пожарных часть здания горела открытым пламенем. В итоге огонь существенно «прошёлся» лишь по одной из квартир, остальные пострадали частично.

Единственный пострадавший – это несовершеннолетний 2010-го года рождения. Подросток смог самостоятельно выбраться из горящего дома, но, после осмотра врачей, всё равно был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.

Причина пожара пока что устанавливается. МЧС уточняет, что в ликвидации возгорания участвовали сотрудники 7-й Пожарно-спасательной части и 8-й Пожарной части Ливенского района.

ИА «Орелград»