В мэрию Мценска не пустят нетрезвых граждан с крупными сумками

Власти райцентра утвердили условия пропускного режима для здания администрации.

Власти Мценска утвердили «Положение о пропускном режиме в здании администрации города Мценска с применением системы контроля управления доступа (турникет)», а также ведомственную инструкцию для охраны. Новый документ призван защитить находящихся в мэрии людей от противоправных посягательств, а также предотвратить возникновение опасных ситуаций, способных дестабилизировать работу администрации и иных органов местного самоуправления, вызвать угрозу жизни и здоровью работников и посетителей. Предыдущее положение о пропускном режиме, принятое в 2019 году, теперь отменено.

За соблюдением пропускного режима будут следить сотрудники МКУ «Единая дежурная-диспетчерская служба города Мценска». Посетители допускаются в здание администрации в рабочие дни и рабочее время в соответствии с утвержденным графиком приема граждан сотрудниками отделов и управлений, по предварительной записи. Гражданам разрешено проходить в здание и покидать его только в сопровождении работника структурного подразделения, в которое они приходили.

«Лица с явными признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также с животными в здание администрации не допускаются, — следует из документа. — Разрешается вход в здание администрации города лицам, имеющим при себе портфели, дипломаты, папки, сумки небольшого размера, полиэтиленовые пакеты. Лица с объемными сумками, чемоданами, коробками, иной крупногабаритной ручной кладью в здание администрации не пропускаются».

Пропуск в здание администрации граждан с профессиональной видеозаписывающей аппаратурой возможен только при условии уведомления об этом главы города Мценска или его заместителя. В случае возникновения аварийной ситуации экипажи скорой медицинской помощи и пожарные расчеты допускаются беспрепятственно, но с одновременным уведомлением главы города Мценска, а также в присутствии сотрудника администрации.

В режимах повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, при обострении оперативной обстановки, а также в целях усиления мер безопасности по письменному указанию главы города Мценска пропуск граждан в здание администрации может ограничиваться или прекращаться. Пропуск в нерабочее и ночное время, выходные и праздничные дни запрещен. Вынос из здания аппаратуры, документов, мебели и другого имущества допускается только по письменной заявке, подписанной главой города Мценска или руководителем структурного подразделения.

ИА «Орелград»