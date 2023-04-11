В Нарышкинской ЦРБ начнут выполнять электроэнцефалографию

11.4.2023 | 16:28 Медицина, Новости

Ранее пациентов, которым была необходима электроэнцефалография, отправляли на обследование в Орел.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

Специализированное оборудование поступило на вооружение врачей Нарышкинской районной больницы. Новая электроэнцефалографическая система «Компакт-нейро» закуплена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по подпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения». В Нарышкинской ЦРБ планируют проводить не менее 500 исследований в год, сообщает Департамент здравоохранения Орловской области.

Новый аппарат позволяет диагностировать эпилептические изменения и оценивать функциональную активность мозга пациента. Электроэнцефалографию также по необходимости делают при углубленной диспансеризации. При этом обследование можно выполнять и взрослым, и детям.

В ближайшее время в ЦРБ прибудут специалисты, которые обучат местных диагностов работать с системой.

ИА «Орелград»

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