В Орле на Красном мосту установят 26 видеокамер

11.4.2023 | 14:20 Новости, Общество

Также устройства разместят на улицах Маяковского и Старомосковской.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Тему обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Камеры устанавливаются в рамках системы «Безопасный город». В минувшем году на её развитие выделили около пяти миллионов рублей. На эти деньги обновили сами системы видеонаблюдения, а также серверное оборудование и программное обеспечение.

Сейчас в Орле на перекрёстках установлено 224 камеры, на мостах — 192, на остановках общественного транспорта – 57. Устройства находятся «под опекой» «Объединённого муниципального заказчика».

Известно, что камеры, которые должны будут установить на Красном мосту, уже закуплены.

ИА «Орелград»

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