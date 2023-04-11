В Орле на Красном мосту установят 26 видеокамер

Также устройства разместят на улицах Маяковского и Старомосковской.

Тему обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Камеры устанавливаются в рамках системы «Безопасный город». В минувшем году на её развитие выделили около пяти миллионов рублей. На эти деньги обновили сами системы видеонаблюдения, а также серверное оборудование и программное обеспечение.

Сейчас в Орле на перекрёстках установлено 224 камеры, на мостах — 192, на остановках общественного транспорта – 57. Устройства находятся «под опекой» «Объединённого муниципального заказчика».

Известно, что камеры, которые должны будут установить на Красном мосту, уже закуплены.

ИА «Орелград»