В Орле планируют открыть вытрезвитель 

11.4.2023 | 16:35 Новости, Общество

Специализированное отделение намерены создать на базе центра социальной адаптации для лиц БОМЖ.

Открытие вытрезвителя в Орле обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает канал «Первый Областной«.

По словам руководителя регионального Департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной, для работы вытрезвителя в штат нового отделения БУ ОО «ЦСА для лиц БОМЖ» необходимо будет принять еще 11 сотрудников. В том числе заведующих, фельдшеров, сиделок, уборщиц, нужна и специализированная охрана.

О сроках открытия специализированного отделения не сообщается. Подразумевается, что в вытрезвителе будут оказывать помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Добавим, что наличие вытрезвителей предусматривается федеральным законом.

ИА «Орелград»

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