В Орле вручили награды участвовавшим в СВО бойцам Росгвардии

11.4.2023 | 13:38 Новости, СВО

Церемония прошла в торжественной обстановке.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области

Награду вручили бойцам, отличившимся во время специальной военной операции на территориях Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Росгвардейцам вручили медали Суворова и Жукова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За спасение погибавших» и «За отличие в охране общественного порядка», а также почетные грамоты и благодарности.

К награжденным со словами благодарности обратился руководитель управления Росгвардии по Орловской области полковник полиции Сергей Старосельцев.

— С начала проведения специальной военной операции личный состав выполнил все задачи в полном объеме, потерь среди личного состава не допущено, — отметил Старосельцев.

ИА «Орелград»

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