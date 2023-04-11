В Орле вручили награды участвовавшим в СВО бойцам Росгвардии

Церемония прошла в торжественной обстановке.

Награду вручили бойцам, отличившимся во время специальной военной операции на территориях Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Росгвардейцам вручили медали Суворова и Жукова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За спасение погибавших» и «За отличие в охране общественного порядка», а также почетные грамоты и благодарности.

К награжденным со словами благодарности обратился руководитель управления Росгвардии по Орловской области полковник полиции Сергей Старосельцев.

— С начала проведения специальной военной операции личный состав выполнил все задачи в полном объеме, потерь среди личного состава не допущено, — отметил Старосельцев.

ИА «Орелград»