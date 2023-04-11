В Орловской области наградят 408 многодетных семей

11.4.2023 | 14:53 Новости, Общество

Их отметят памятными знаками и дипломами.

Фото: Областной центр социальной защиты населения

Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Награды будут вручены накануне Международного дня семьи. Этот праздник отмечается 15 мая. Также награждать многодетные семьи в нашей области принято ещё и в Международный день матери (эта дата приходится на последнее воскресенье ноября).

Как следует из списка награждаемых, большинство семей проживает в Орле и воспитывает по трое детей. Однако есть и исключения. Наиболее яркое из них – это семья Хурамовых из Верховского района, где растёт целых восемь детей.

Всего на 1 апреля 2023 года в нашем регионе зарегистрировано 8507 многодетных семей, где воспитывается 28367 несовершеннолетних.

ИА «Орелград»

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