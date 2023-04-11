В Орловской области составлены 2200 паспортов семей участников СВО

В их число вошли все категории военнослужащих.

Паспорта составляются вне зависимости от того, как именно гражданин стал участником специальной военной операции (в рамках частичной мобилизации, по собственному решению или иным путём).

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в каждом муниципальном образовании назначены ответственные чиновники, которые еженедельно обновляют данные в социальных паспортах. Семьи участников СВО сигнализируют властям о проблемах. После выполнения этих заданий в паспортах появляется соответствующая отметка.

Например, часто сообщается о проблемах с оформлением кредитных каникул, коммунальными долгами, получением медицинских услуг, закупкой продуктов, оформлением различных видов социальной поддержки. При необходимости к решению вопросов привлекаются не только местные чиновники, но и другие структуры.

ИА «Орелград»