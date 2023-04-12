70-летняя орловчанка сдала ружьё в Росгвардию

Оружие передано на возмездной основе.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, жительница Северного района обнаружила незарегистрированное оружие, убирая вещи своих покойных родителей. После их кончины ружьё пролежало в квартире на улице Бурова несколько лет.
Сотрудники Росгвардии поблагодарили её за сознательность и напомнили о положенном денежном вознаграждении в размере восьми тысяч рублей.
Также за последнее время ведомство зарегистрировало ещё один подобный случай. Орловчанин из Советского района сдал правоохранителям незарегистрированную «двустволку», предположительно, принадлежавшую его отцу.
ИА «Орёлград»