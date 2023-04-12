Мэр Орла рассказал о своём отношении к деревьям

Юрий Парахин высказался на эту тему в соцсетях.

В комментариях к одной из записей, опубликованных на официальной странице мэра «ВКонтакте», пользовательница оставила запись: «Очень хочется, чтобы наш любимый город остался зелёным!!!»

Юрий Парахин ответил орловчанке: «Добрый вечер. Мне тоже хочется, поэтому мы и убираем больные, аварийные, сухие деревья и деревья, которые могут упасть на машины, на людей, не дай Бог. Я в Орле вырос и прожил большую часть жизни, поэтому, поверьте, я желаю ему только процветания, а для этого нужно работать».

За последнее время вырубка деревьев стала для Орла «больной темой». Буквально накануне Первый кассационный суд рассмотрел и оставил в силе решение Орловского областного суда по вырубке рябин на Пионерской. Однако это не единственный подобный случай.

Например, в августе минувшего года прокуратура выявила нарушения, допущенные при сносе зелёных насаждений у КДЦ «Металлург». Работы проводились в рамках муниципальной программы по благоустройству городских территорий.

ИА «Орелград»