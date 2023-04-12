Орел свяжет 50 км велодорожек

Пока создано около 10 км.

При благоустройстве парка Победы обсуждалась идея связать весь Орел велодорожками — в перспективе. Об этом 11 апреля в своем телеграм-канале напомнил мэр Юрий Парахин и подчеркнул, что с тех пор все объекты, обновляемые по нацпроекту, проектируются с инфраструктурой для велосипедистов.

По его словам, на данный момент создано около 10 км велодорожек, еще 50 км в разработке. Какие веломаршруты свяжут город в будущем, чиновники отразили на специальной карте. Мэр призвал всех любителей двухколесного транспорта ее изучить и высказать свое предложения, замечания.

«Одно из ключевых — создать места для парковки велосипедов, чтобы эту роль не играли деревья, столбы и тому подобное», — подчеркнул градоначальник.

Комментарии можно оставлять под тематическим постом в телеграм-канале на страницах мэра в соцсетях.

ИА «Орелград»