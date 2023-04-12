Орел свяжет 50 км велодорожек

12.4.2023 | 11:30 Важное, ЖКХ, Новости

Пока создано около 10 км.

При благоустройстве парка Победы обсуждалась идея связать весь Орел велодорожками — в перспективе. Об этом 11 апреля в своем телеграм-канале напомнил мэр Юрий Парахин и подчеркнул, что с тех пор все объекты, обновляемые по нацпроекту, проектируются с инфраструктурой для велосипедистов.

По его словам, на данный момент создано около 10 км велодорожек, еще 50 км в разработке. Какие веломаршруты свяжут город в будущем, чиновники отразили на специальной карте. Мэр призвал всех любителей двухколесного транспорта ее изучить и высказать свое предложения, замечания.

«Одно из ключевых — создать места для парковки велосипедов, чтобы эту роль не играли деревья, столбы и тому подобное», — подчеркнул градоначальник.

Комментарии можно оставлять под тематическим постом в телеграм-канале на страницах мэра в соцсетях.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования