Орловчанин подозревается в присвоении компьютера

Владелец неудачно отдал его в починку.

Орловские полицейские из Железнодорожного района установили подозреваемого в присвоении компьютера. Настоящий владелец вещи сдал его в ремонт, после чего лишился ценного устройства.

Орловчанин нашёл мастера на одном из сайтов через частные объявления. Однако в оговорённое время он не только не вернул компьютер, но и перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 160 («присвоение или растрата»). Вскоре установили подозреваемого, местного жителя 1986-го года рождения. Он признался полиции, что уже продал компьютер, и выразил желание возместить ущерб.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, в данный момент оперативники устанавливают местонахождение объекта преступного посягательства.

ИА «Орёлград»