Орловчанка исполнила песню Animal ДжаZ на конкурсе Минобороны

12.4.2023 | 14:23 Культура, Новости, Общество

Мария Рябочкина стала участником шоу «Звезда».

Фото: личная страница Марии Рябочкиной «ВКонтакте» (vk.com/marynjndjzgthdfzgjnthz)

Выступление состоялось в рамках отборочного тура. Рябочкина исполнила песню «Дыши», написанную Александром Красовицким. Она исполнялась его группой Animal ДжаZ на альбоме «Хранитель весны» (2014).

Жюри положительно оценило выступление. В итоге Мария набрала 20 баллов.

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» проводится одноимённым телеканалом при поддержке Министерства обороны РФ. Каждый из 89 регионов России представлен в нём одним участником.

Итоговый список финалистов первого выпуска нового сезона конкурса станет известен 15 апреля, когда будут оглашены итоги зрительского голосования.

ИА «Орёлград»

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