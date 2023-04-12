Орловчанка исполнила песню Animal ДжаZ на конкурсе Минобороны

Мария Рябочкина стала участником шоу «Звезда».

Выступление состоялось в рамках отборочного тура. Рябочкина исполнила песню «Дыши», написанную Александром Красовицким. Она исполнялась его группой Animal ДжаZ на альбоме «Хранитель весны» (2014).

Жюри положительно оценило выступление. В итоге Мария набрала 20 баллов.

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» проводится одноимённым телеканалом при поддержке Министерства обороны РФ. Каждый из 89 регионов России представлен в нём одним участником.

Итоговый список финалистов первого выпуска нового сезона конкурса станет известен 15 апреля, когда будут оглашены итоги зрительского голосования.

ИА «Орёлград»