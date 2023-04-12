О снижении уровня продаж говорят показатели работы торговой отрасли.

В Орловской области оборот розничной торговли в январе-феврале 2023 года сложился в сумме 28,7 миллиарда рублей, или 94,8 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2022 года. Об этом сообщает Орелстат. Аналитики подсчитали, что за отчетный период времени пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в регионе было реализовано на общую сумму 13,2 миллиарда рублей, что составляет 45,9 процента от общего объема оборота розничной торговли.

За то же время непродовольственных товаров в регионе было продано на 15,5 миллиарда рублей, соответственно их доля в общем торговом обороте составила 54,1 процента. По сравнению с январем-февралем 2022 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах уменьшилась на 2,2 процента, второй – на 7,8 процента. Иными словами, орловцы стали тратить меньше денег на покупки, чем годом ранее, при этом экономят они в основном на товарах непродовольственной группы.

«Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в январе-феврале 2023 года составил 36,2 миллиарда рублей, или 107,4 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2022 года, — сообщает также Орелстат. – На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 29,8 процента оборота оптовой торговли. Оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 823,9 миллиона рублей, или 102,5 процента (в сопоставимых ценах) к январю-февралю 2022 года».

ИА «Орелград»