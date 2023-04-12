Стало известно, сколько проверок отменила прокуратура

Бизнес-омбудсмен рассказал об уровне «административного давления».

Как уже рассказывал «Орелград», региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин представил отчетный доклад по итогам деятельности в 2022 году. Один из разделов посвящен теме административного давления на бизнес. Одним из инструментов давления является проведения проверок. Здесь важную роль играют органы прокуратуры, ведь именно это ведомств согласовывает планы проведения проверок. Это необходимо для защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

По данным отчета, в 2022 году в органы прокуратуры Орловской области заявления от других органов надзора о согласовании проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не поступали. При этом поступило два плана проведения контрольно-надзорных мероприятий (КНМ) на 2023 год от УМВД и регионального Управления Минюста. Прокуратурой области были изучены и рассмотрены эти планы. Они включали в себя 65 мероприятия. По результатам их изучения прокуратурой было исключено 18 КНМ.

Также сообщается, что по результатам проведенных проверок органами прокуратуры в связи с несоблюдением требований Федерального закона № 294-ФЗ руководителям контрольных органов было внесено 8 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц. В отношении виновных должностных лиц также было возбуждено пять дел об административном правонарушении, все они были наказаны предупреждениями.

«По результатам сверок данных с органами контроля факты организации незаконных проверок не выявлялись, — отмечено в докладе. — Поднадзорными контролирующими органами плановые проверки и иные КНМ, в отношении которых был введен мораторий, своевременно отменены (завершены)».

Что касается других органов контроля, то уже в порядке Федерального закона № 248-ФЗ в прокуратуру региона поступило 9 планов проведения КНМ на 2023 год, в которые изначально было включено 1279 мероприятий. Поясним, что планы поступали от регионального департамента образования, Государственной инспекции труда в Орловской области, департамента надзорной и контрольной деятельности, ТО Росздравнадзора, управления ветеринарии и др. Прокуратурой было исключено 651 КНМ, поданы замечания на более чем 225 КНМ. Кроме того, были внесены семь представлений в адрес руководителей надзорных органов, а также в адрес заместителя губернатора по развитию инфраструктуры.

Добавим, что в 2022 году в органы прокуратуры Орловской области также поступило 378 заявлений органов контроля о согласовании проведения внеплановых мероприятий, из которых в согласовании 305 было отказано. Основаниями для отказа в согласовании проверок послужило непредоставление всех документов, установленных федеральным законом, и отсутствие оснований для проведения проверок. Решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения внеплановых контрольных мероприятий не обжаловались. В данном случае органами прокуратуры было внесено 88 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 55 должностных лиц, а еще на двух виновных должностных лиц были заведены административные дела.

ИА «Орелград»