В Болхове на здании гимназии увековечили имя Героя России

Выпускник учреждения Александр Стефанов погиб во ходе СВО.

Памятную доску орловскому военнослужащему открыли на здании гимназии Болхова. Александр Стефанов был ее выпускником.

Гвардии подполковник Стефанов командовал батальоном легендарного 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Он участвовал в СВО на Украине с первых дней проведения спецоперации. Александр Стефанов погиб при исполнении воинского долга.

На митинге, посвященном открытию памятной доски, присутствовали родные и близкие бойца, ветераны боевых действий, а также представители власти.

«Герой Российской Федерации, боевой офицер-десантник, коренной болховчанин Александр Иванович Стефанов сделал все, чтобы стать настоящим русским офицером, человеком высочайшей чести, доблести и мужества. Герои не умирают. Они живут в нашей памяти, в подвигах боевых товарищей, в наших с вами делах во славу Отечества, в победах России», — цитирует губернатора Андрея Клычкова пресс-служба.

Добавим, что за доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, Александру Стефанову Указом Президента РФ присвоили звание Героя России посмертно.

ИА «Орелград»