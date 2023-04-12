В Болхове на здании гимназии увековечили имя Героя России

12.4.2023 | 12:04 Новости, СВО

Выпускник учреждения Александр Стефанов погиб во ходе СВО. 

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Памятную доску орловскому военнослужащему открыли на здании гимназии Болхова. Александр Стефанов был ее выпускником.
Гвардии подполковник Стефанов командовал батальоном легендарного 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Он участвовал в СВО на Украине с первых дней проведения спецоперации. Александр Стефанов погиб при исполнении воинского долга.

На митинге, посвященном открытию памятной доски, присутствовали родные и близкие бойца, ветераны боевых действий, а также представители власти.

«Герой Российской Федерации, боевой офицер-десантник, коренной болховчанин Александр Иванович Стефанов сделал все, чтобы стать настоящим русским офицером, человеком высочайшей чести, доблести и мужества. Герои не умирают. Они живут в нашей памяти, в подвигах боевых товарищей, в наших с вами делах во славу Отечества, в победах России», — цитирует губернатора Андрея Клычкова пресс-служба.

Добавим, что за доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, Александру Стефанову Указом Президента РФ присвоили звание Героя России посмертно.

ИА «Орелград»

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