В Орле суд обязал УК отремонтировать лестницу у подъезда

Решение вынесли после иска прокуратуры.

В надзорное ведомство обратились жильцы дома по улице Латышских Стрелков, 14. Выяснилось, что лестничный марш, ведущий к отдельным подъездам дома, находится в ненадлежащем техническом состоянии. При управляющая организация (ООО «ЖЭУ №2») не принимала все необходимые и своевременные меры по выполнению восстановительных работ.

Эта ситуация создавала серьёзные проблемы для жильцов дома и их гостей, в том числе, лиц пожилого возраста. В итоге прокуратура направила в Заводской районный суд соответствующий иск. Требование удовлетворили.

Управляющую организацию обязали разработать проект по восстановлению уличного лестничного марша, а также провести его капитальный ремонт. Решение вступило в законную силу.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орёлград»