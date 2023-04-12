В Орле суд обязал УК отремонтировать лестницу у подъезда

12.4.2023 | 11:34 ЖКХ, Новости

Решение вынесли после иска прокуратуры.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

В надзорное ведомство обратились жильцы дома по улице Латышских Стрелков, 14. Выяснилось, что лестничный марш, ведущий к отдельным подъездам дома, находится в ненадлежащем техническом состоянии. При управляющая организация (ООО «ЖЭУ №2») не принимала все необходимые и своевременные меры по выполнению восстановительных работ.

Эта ситуация создавала серьёзные проблемы для жильцов дома и их гостей, в том числе, лиц пожилого возраста. В итоге прокуратура направила в Заводской районный суд соответствующий иск. Требование удовлетворили.

Управляющую организацию обязали разработать проект по восстановлению уличного лестничного марша, а также провести его капитальный ремонт. Решение вступило в законную силу.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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