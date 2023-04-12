В Орле у здания обладминистрации установили «Ската»

Так называется комплекс фотовидеофиксации.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, «Скат» не только установлен, но и введён в эксплуатацию. Эту информацию подтвердили в «Орёлтранссигнале».
Комплекс фотовидеофиксации размещён на здании по улице Ленина, 43. Этот дом находится слева от здания областной администрации.
В соответствии с требованиями изготовителя, «Скат» размещён на рубеже контроля. Комплекс предназначен для фиксации нарушений проезда под знак «Въезд запрещён».
Основой таких комплексов является современный автоматический измеритель скорости, включающий в себя многоцелевой радарный модуль, камеру высокого разрешения, ГЛОНАСС/GPS приёмник, инфракрасный прожектор и мощный промышленный компьютер.
ИА «Орелград»