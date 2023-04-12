В Орле «закрыли» 54 подозрительные фирмы

Компании были вычеркнуты из госреестра после налоговых проверок.

Управление ФНС России по Орловской области проверило достоверность сведений, внесенных в Единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Как сообщает пресс-служба ведомства, за два первых месяца текущего года в рамках такой работы из ЕГРЮЛ были исключены 54 организации, а из ЕГРИП было исключено 25 лиц, имеющих признаки недействующих и недостоверные сведения. Отметим, что всего в ЕГРЮЛ насчитывается 11,4 тысячи орловских юридических лиц, а в ЕГРИП — 18 тысяч индивидуальных предпринимателей.

«Данные мероприятия направлены на обеспечение достоверности государственного реестра, чистоты бизнес-среды, защиты законных интересов добросовестных участников гражданского оборота, пресечение деятельности групп компаний, осуществляющих сомнительные финансовые операции и уклоняющихся от исполнения обязанности по уплате налогов», — так объяснили мотивы исключения подозрительных фирм и бизнесменов из реестров в областной налоговой службе.

Кроме того, говорят в региональном Управлении ФНС, исключение таких организаций из гражданского оборота позволяет сократить количество участников различных схем уклонения от уплаты налогов. Тем самым повышается поступление налогов и сборов как в бюджетную систему страны, так в бюджетную систему региона, что «создает справедливую конкурентную среду для всех налогоплательщиков».

ИА «Орелград»