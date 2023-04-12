В Орловской области ФСБ привлекло к ответу главу бюджетной организации

Причиной стали хакерские атаки.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, руководитель бюджетной организации допустил нарушения в сфере защиты информации. Установлено, что на объекте информационной инфраструктуры не предпринимались меры по защите от воздействия вредоносного программного обеспечения и его последующего распространения. В феврале в адрес руководителя бюджетной организации внесено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

Как сообщает Управление ФСБ, всего в 2022-м году в нашем регионе «за нарушение порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак» оштрафованы пятеро должностных лиц. В каждом случае размер штрафа составил 10 тысяч рублей.

ИА «Орёлград»