В Орловской области ФСБ привлекло к ответу главу бюджетной организации

12.4.2023 | 13:22 Новости, Происшествия

Причиной стали хакерские атаки.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, руководитель бюджетной организации допустил нарушения в сфере защиты информации. Установлено, что на объекте информационной инфраструктуры не предпринимались меры по защите от воздействия вредоносного программного обеспечения и его последующего распространения. В феврале в адрес руководителя бюджетной организации внесено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

Как сообщает Управление ФСБ, всего в 2022-м году в нашем регионе «за нарушение порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак» оштрафованы пятеро должностных лиц. В каждом случае размер штрафа составил 10 тысяч рублей.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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