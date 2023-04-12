В Орловской области растет число чиновников

Количество служащих и обслуживающего персонала исчисляется тысячами.

Орелстат представил ежегодный доклад о численности и оплате труда работников государственной и муниципальной службы. Такой документ представляется раз в год. В нашем случае он основан на данных федерального статистического наблюдения. Согласно им, на начало 2022 года в федеральных государственных органах и государственных органах Орловской области замещали должности государственной гражданской службы 3984 человека.

Примечательно, что указанное количество составляло всего 34,6 процента от общей численности работников, занятых в этих органах. Поясним, что в общую численность работников в соответствии со штатным расписанием, кроме государственных и муниципальных служащих, включаются те сотрудники администраций, которые занимают должности, не являющиеся государственными. Также в общей статистике учитывается персонал по охране и обслуживанию зданий.

Обращает на себя внимание тот факт, что общая численность работников региональных и муниципальных органов власти постепенно растет. Так, в 2017 году таковых в Орловской области насчитывалось 13 943 человека, в 2021 году – 14 580. На должностях муниципальной службы в отчетном периоде времени было занято 1918 человек, или 62,4 процента от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.

Что касается оплаты труда, то среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в Орловской области по итогам 2021 года составила 48 357 рублей (112,8 процента к уровню 2020 года), муниципальных служащих – 37 877 рублей (109,6 процента к уровню 2020 года). Уровень среднемесячной начисленной заработной платы государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Орловской области при этом был на 5,1 процента выше, чем у государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

ИА «Орелград»